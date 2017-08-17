«Ювентус» отклонил третье предложение «Челси» по Алексу Сандро

Руководство «Ювентуса» отклонило третье предложение «Челси» по трансферу бразильского защитника Алекса Сандро, сообщает Calciomercato.
Английский клуб предложил туринцам около € 70 млн плюс различные бонусы на сумму ещё около € 10 млн.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» не горит желанием продавать левого защитника, даже если за него предложат € 70 млн, поскольку уже расстался этим летом с Дани Алвесом. Туринцы предпочтут подписать с Сандро новый контракт до 2022 года. Чемпионы Италии готовы платить футболисту около € 5 млн за сезон.
«Ювентус» не хочет продавать Сандро в «Челси» или «ПСЖ» даже за € 70 млн