Бартомеу: хочу поблагодарить Паулиньо за то, что принял предложение «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поприветствовал бразильского полузащитника Паулиньо на презентации футболиста, которая состоялась после подписания им контракта с каталонским клубом. В «Барселоне» Паулиньо будет выступать под номером «15».
«Хочу поблагодарить Паулиньо за то, что принял предложение «Барселоны», и за усилия, которые он и его клуб приложили, чтобы трансфер состоялся. Этот игрок – то, что требовалось тренерскому штабу, он был очень интересен нашему клубу», — приводит слова Бартомеу Sport.
Паулиньо взял в «Барселоне» 15-й номер