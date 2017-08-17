Слуцкий: разочарован потерей Эрнандеса, он один из лучших форвардов Чемпионшипа

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал потерю нападающего Абеля Эрнандеса. Уругваец получил травму в матче 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» (2:3) и пропустит не менее полугода.
«Мы потеряли Абеля на шесть месяцев, я разочарован. Для меня Абель – один из лучших нападающих Чемпионшипа, для команды он важный игрок. Также это большой удар для самого Абеля, потому что он очень хорошо начал сезон, отлично играл», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».
В трёх матчах Чемпионшипа Абель Эрнандес забил три гола.
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После победы над «Бёртоном» «Халл» ничего не смог поделать с наглой португальской бандой из «Вулверхэмптона».