Источник: «Зенит» интересуется защитником «Бетиса» Пессельей

«Зенит» интересуется аргентинским защитником «Бетиса» Херманом Пессельей, о чём сообщает Tutto Mercato Web.
Помимо «Зенита» в услугах Пессельи заинтересована итальянская «Фиорентина», чей спортивный директор Панталео Корвино также контактирует с испанцами.
Ранее стало известно, что «Зенит» предложил «Сассуоло» € 15 млн за 24-летнего итальянского вингера «Сассуоло» Маттео Политано, однако итальянцы не готовы расставаться с игроком, и, вероятно, предложение придётся улучшить, чтобы заполучить Политано.
«Зенит» предложил € 15 млн за вингера «Сассуоло» Политано