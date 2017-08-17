Нападающий «Барселоны» Суарес пропустит месяц из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес угодил в лазарет и в течение месяца не сможет помочь своей команде. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».
Уругвайский футболист получил травму колена в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2). К тому моменту каталонцы сделали все замены, так что Суарес доигрывал встречу с повреждением.
Таким образом, 30-летний нападающий не поможет «Барселоне» минимум в четырёх матчах Ла Лиги против «Бетиса» (20 августа), «Алавеса» (26 августа), «Эспаньола» (9 сентября) и «Хетафе» (17 сентября). Не сыграет Луис Суарес и за сборную Уругвая в отборе на ЧМ-2018 с Аргентиной (1 сентября) и Парагваем (6 сентября).
Также в лазарете оказался Херард Пике, который может пропустить стартовый матч Ла Лиги сезона-2017/18.