Маурисио Перейра: нужно постараться решить всё в первой игре с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от первого матча квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой».
«Црвена Звезда» – клуб с большой историей. В «Краснодар» недавно пришёл игрок из этой команды, Михайло Ристич. Он рассказал нам, что «Црвена Звезда», как и большинство сербских футбольных коллективов, играет очень жёстко, старается навязывать соперникам борьбу на каждом участке поля. Думаю, что нам нужно постараться всё решить в первой домашней игре, чтобы на ответный матч ехать со спокойной душой», — цитирует Перейру пресс-служба клуба.
Матч «Краснодар» — «Црвена Звезда» состоится 17 августа. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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