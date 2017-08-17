Через две недели Мбенге вернётся в общую группу «Ахмата»

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге рассказал, как проходит его восстановление. В нынешнем сезоне сенегалец из-за травмы участия в матчах чемпионата России пока не принимал.
«Я лечился около двух недель в Барселоне, восстановление проходит хорошо. Через две недели начну тренировки в общей группе. Да, сожалею, считаю, что не стоило играть, не имея 100-процентной уверенности. Но я рискнул и поплатился за это. Я соскучился по команде, по полю. С нетерпением жду возвращения и наших общих побед. Конкуренция большая, как и всегда, что год или два назад. Но я считаю, тренер выберет лучших», — рассказал Мбенге в беседе с пресс-службой «Ахмата».
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