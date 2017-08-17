Кутепов и Хомуха заявлены за «Спартак-2»

Защитник Илья Кутепов и Иван Хомуха были заявлены за «Спартак-2». Об этом информируется на сайте Футбольной национальной лиги. Кутепов будет играть под 29-м номером, а Хомуха под 94-м.
В прошлом сезоне оба защитника также были в заявке «Спартака-2». 24-летний Илья Кутепов на поле в матчах ФНЛ не вышел ни разу, но отыграл 24 встречи в Премьер-Лиге. А вот Хомуха принял участие в 35 поединках. Сыграть больше 23-летнему футболисту помешала травма. Оба игрока согласно регламенту имеют право играть и в первой команде красно-белых.
Ближайший матч «Спартак-2» проведёт 20 августа против «Ротора-Волгоград». Начало – в 17:00 мск.
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