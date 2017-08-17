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Деменко: «Краснодару» не надо рассчитывать на Смолова в игре с «Црвеной Звездой»

17 августа 2017, четверг. 17:22 Футбол

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от противостояния «быков» с «Црвеной Звездой» в плей-офф квалификации Лиги Европы. Первая игра пройдёт сегодня, 17 августа, ответная — 24 августа.

«Црвена Звезда» — кусачий соперник. У команды есть имя. Они прекрасно понимают, что результат влияет на клубный рейтинг. Все команды выкладываются на 100 процентов. На кону выход в групповой этап Лиги Европы.

Шансы 50 на 50. Всё будет зависеть от того, как «Краснодар» проведёт свой домашний матч. Играть в гостях – тяжело. Другая атмосфера и поддержка болельщиков сербского клуба. Родные стены гонят футболистов вперёд, усиливают желание выиграть.

На данный момент рассчитывать на Фёдора Смолова не нужно. Ему требуются адаптация и время. В любом случае его выздоровление – это хорошо. Он может усилить игру за счёт индивидуальных действий. Но иногда бывает, что из-за захлестнувших эмоций футболист после травмы выходит и забивает решающий гол.

У «Краснодара» есть проблема с недооценкой соперника. С командами послабее они играют не в полную силу. Так было с «Уралом» и «Амкаром». Футболисты должны понять, что команды в нижней части таблицы также мотивированы. Да, «Краснодар» хорошо себя зарекомендовал, но пока он ещё не дорос до того уровня, который все хотели бы видеть.

Сегодня может произойти такая же ситуация, как и во вчерашнем матче «Утрехта» и «Зенита». Нет такого понятия, как «средняя команда». Играют все, поэтому многое зависит от мотивации футболистов. В футболе бывает всё», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча «Краснодар» — «Црвена Звезда». Начало встречи – в 20:00 мск.

С. Петров: «Краснодар» должен играть так же жёстко, как «Црвена Звезда»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Црвена Звезда Максим Деменко Фёдор Смолов
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17 августа 2017, четверг
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