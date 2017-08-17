Местре — о новом контракте Месси: всё согласовано, не хватает только подписи

Вице-президент «Барселоны» Хорди Местре прокомментировал ситуацию с продлением контракта нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.
Напомним, что в начале июля «Барселона» сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси до лета 2021 года. Ожидалось, что 30-летний аргентинский форвард поставит подпись под новым соглашением после возвращения из отпуска, но этого до сих пор не произошло.
«Всё согласовано, и мы ждём даты подписания. Всё готово, не хватает только подписи. Мы работали над продлением контракта с Месси в течение долгого времени. Всё очень хорошо, и я буду очень удивлён, если контракт не будет подписан», — приводит слова Местре интернет-издание Goal.
Менеджер «Барселоны»: контракт Месси? Вопрос ясен, но он в компетенции Бартомеу