Ватцке: «Барселона» ни на миллиметр не стала ближе к трансферу Дембеле

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова директора «Барселоны» Хосепа Сегуры о том, что каталонский клуб близок к приобретению нападающего немецкой команды Усмана Дембеле.
«Я не понимаю, почему Сегура такое сказал. Может быть, у его команды вызвала головокружение игра «Реала» в Суперкубке Испании. «Барселона» ни на миллиметр не стала ближе к трансферу Дембеле», — цитирует Ватцке Kicker.
Ранее Дембеле был отстранён «Боруссией» от тренировок за отсутствие на одном из занятий после появления слухов об интересе к нему со стороны «Барселоны». Затем стало известно, что наказание 20-летнего футболиста продлили до появления дальнейших уведомлений. По информации прессы, «Боруссия» готова отпустить Усмана в каталонский клуб за € 100 млн плюс € 30 млн различных бонусов.