Болт из-за травмы не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Барселоны»

Ямайский спринтер Усэйн Болт не сможет принять участие в благотворительном матче легенд «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» из-за травмы подколенного сухожилия.
Повреждение Болт получил на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Усэйн не смог завершить эстафету 4х100 метров.
Ранее сообщалось, что если Болт успеет восстановиться, то выйдет на поле стадиона «Олд Траффорд» 2 сентября в футболке «Манчестер Юнайтед», поклонником которого является.
Как сообщает Daily Express со ссылкой на заявление Болта, на реабилитацию ему понадобится три месяца.