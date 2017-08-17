Орлов: Маммана играет с грубыми ошибками, «Зениту» нужны центральные защитники

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» от «Утрехта» (0:1) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Не считаю, что поражение „Зенита“ от „Утрехта“ — это сенсация. У нас команда новая, игроки молодые, всего шесть туров сыграли в чемпионате. Ну не торопитесь, что-то предъявлять тренеру просто неприлично. Если пригласили тренера, то он должен создавать команду, и он её создаёт. Вчера лучшими были Лунёв, который спас от разгрома и дал нам шанс победить в ответной встрече, а также Кокорин. Саша очень хорошо готов к сезону и психологически, и физически, и он вновь это показал, чего не скажешь о других игроках. Молодые футболисты зависимы от настроения, и в команде нужны „дядьки“.
Кришито уже не так резв, как молодые игроки, и он работает за счёт опыта, понимания игры. Но два центральных защитника просто оставили одного нападающего перед воротами в одном из эпизодов. Как такое могло произойти? Поэтому я всё время говорю, что „Зениту“ надо приобрести двух опытных центральных защитников. Маммана играет с такими же грубыми ошибками, как все. Думаю, даже Нету в данном эпизоде был бы полезнее для клуба. Как я понял, сейчас „Зенит“ ищет усиление именно в оборону», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».