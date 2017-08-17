Чернышов: сложно понять, почему фанаты «Спартака» будут болеть сегодня за сербов

Бывший тренер «Спартака» из Суботицы Андрей Чернышов поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой». Также специалист прокомментировал решение объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» поддержать в этом противостоянии сербскую команду, с фанатами которой они дружат.
«Фаворит для меня сегодня «Краснодар», они победят «Црвену» со счётом 2:0. Российская команда обладает лучшим подбором игроков, более сильными исполнителями. Большим плюсом является долгожданное возвращение Фёдора Смолова. Да, он не выходил на поле долгое время, и ему ещё нужна адаптация. На всю игру его сегодня не хватит, но тайм он способен выдержать и принести пользу «Краснодару».
«Црвена Звезда» наряду с «Партизаном» считается сильнейшей командой в Сербии как по составу, подбору игроков, так и по игре. Практически во всех играх национального чемпионата клуб имеет территориальное преимущество, использует позиционные атаки. С приходом нового главного тренера «Црвена» стала организованнее играть в обороне и в средней линии. У них могу выделить Ле Таллека, Канга, а также своего бывшего подопечного Неманью Милича, который очень хорошо подключается в атаку.
Сегодня «Црвена» будет играть больше от обороны и искать счастье в контратаках, понимая, что проводит матч в гостях с одним из лидеров РФПЛ. «Краснодар» зачастую не может играть в свою игру против не самого сильного соперника, и это могут учесть сербы. Сложно сравнивать российских и сербских игроков. Могу сказать одно – сербы очень трудолюбивые, но им не хватает характера, когда в игре что-то не получается. Начинается паника, и они могут просто бросит играть. Это большой их минус.
«Фратрия» будет поддерживать «Црвену Звезду»? Да, это две команды-побратима, но когда играет клуб из твоей страны, то поддержка должна отдаваться ему. Мне вообще сложно понять, почему они собираются болеть за сербов. Должен быть патриотизм. Со спартаковцами я совершенно не согласен», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча «Краснодар» — «Црвена Звезда». Начало встречи – в 20:00 мск.