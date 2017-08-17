Смолов в запасе «Краснодара» на матч с «Црвеной Звездой»

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Црвеной Звездой».
Восстановившийся от травмы нападающий Фёдор Смолов начнёт встречу в запасе «Краснодара».
«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Мамаев, Газинский, Ристич, Вандерсон, Игнатьев, Классон.
Запасные: Сафонов, Жиров, Смолов, Жигулёв, Жоаозиньо, Шишкин, Сулейманов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Црвена Звезда». Начало — в 20:00 мск.