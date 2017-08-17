Пашалич: «Спартаку» будет нелегко, ведь «Зенит» потратил на новичков € 80 млн

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич поделился мыслями о шансах московской команды защитить титул чемпиона России в этом сезоне.
«Спартак» выиграл чемпионат впервые за 16 лет, поэтому у всех, конечно, появился аппетит. Нашей целью является защита титула, в худшем случае — место в Лиге чемпионов. Будет нелегко, поскольку у «Зенита» уже есть преимущество в восемь очков. Они потратили на новичков € 80 млн, а «Спартак» усилился только мной. Но мы, безусловно, станем сильнее, когда закончится переходный период", — цитирует Пашалича Vecernji List.
Пашалич: «Спартак» — величайший клуб, который популярен во всём мире