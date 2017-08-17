Орлов: Комбарова нельзя ставить в основной состав «Спартака», а Каррера ставит

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о проблемах «Спартака», который в матче 6-го тура РФПЛ проиграл ЦСКА (1:2).
«В матче с ЦСКА „Спартаку“ не хватило концентрации и внимания. Глушаков и Комбаров всё ещё не пришли в себя, они не в форме. Был ключевой момент, когда Головин прошёл Комбарова, а тот даже не побежал за ним. Ну это, что называется, расписался, и его нельзя ставить в основной состав, а Каррера ставит.
Но это уже спартаковские проблемы. Каждый второй футболист команды сейчас не готов играть на высоком уровне", — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
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