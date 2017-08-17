Пашалич: у «Хайдука» есть шансы в противостоянии с «Эвертоном» в Лиге Европы

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич поделился ожиданиями от противостояния «Хайдука» с «Эвертоном» в плей-офф квалификации Лиги Европы. 22-летний футболист является воспитанником хорватского клуба.
«Эвертон» — фаворит, но «Хайдук» показывает хороший футбол и единство, у команды определённо есть шансы. Может быть, преимуществом «Хайдука» станет то, что английские команды не уделяют особого внимания Лиге Европы. Кроме того, «Эвертон» пока не набрал игрового ритма. Спустя четыре года «Хайдук» может снова выйти в групповой этап", — цитирует Пашалича Vecernji List.
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