Орлов: Жулиано играл в очень мелкий футбол, его продажа — правильный ход

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об уходе из «Зенита» полузащитника Виктора Жулиано. Напомним, что бразилец перешёл в «Фенербахче».
«На мой взгляд, продажа Жулиано — правильный ход. Он был единственным бразильцем в команде. Я сужу только по игровым характеристикам и могу сказать, что он играл в очень мелкий футбол, напоминающий мини-футбол. Сейчас, когда „Зенит“ перешёл на современную игру с длинными, мощными рывками Кокорина, Дриусси, Паредеса, забегами Смольникова, Кузяева, Жулиано уже не соответствовал стилю.
Это игрок другой формации. Он наверняка кому-то пригодится. Это мастер, техничный футболист, понимающий игру, но в этой ситуации ему было тяжело. Также Дзюбе ещё предстоит вписаться, ведь игра пошла другая", — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».