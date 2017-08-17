Саша Мостовой подписал однолетний контракт с «Атлетико Марбелья»

21-летний полузащитник Саша Мостовой, сын известного в прошлом футболиста Александра Мостового, перешёл в «Атлетико Марбелья», сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт рассчитан на один год.
В прошлом сезоне Мостовой защищал цвета клуба «Пенья Лос Компадрес», приняв участие в 13 матчах одной из низших лиг Испании. Саша проводил сборы с новой командой и убедил тренера в своём мастерстве.
«Атлетико Марбелья» также выступает в одной из низших лиг Испании. В прошлом сезоне эта команда заняла четвёртое место в турнирной таблице.
Сын Александра Мостового дебютировал в молодёжном составе «Сельты»