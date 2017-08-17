Пашалич рассказал, почему не может играть за «Челси»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, выступающий за московскую команду на правах аренды из «Челси», рассказал, почему пока не провёл за лондонцев ни одного матча. «Челси» приобрёл 22-летнего хорвата в 2014 году и каждый год отдавал его в аренду другим клубам.
«Самая большая проблема заключается в том, что я не могу получить разрешение на работу в Англии. Этого не случится, пока я не проведу определённого количества матчей за сборную», — цитирует Пашалича Vecernji List.
В настоящее время в АПЛ игрок, не имеющий паспорта ЕС, может получить разрешение на работу в Англии, только если он сыграл в не менее чем 75% матчах за свою сборную за последние два года, а сборная должна быть не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. На счету Пашалича пока лишь два матча за сборную Хорватии за всю карьеру.