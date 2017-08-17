Бердыев: надеюсь, Канунников поможет «Рубину» в матче с «Тосно»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии домашнего матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» высказал мнение о сопернике, у которого сменился тренер, а также рассказал о кадровой ситуации в команде, в частности о восстановлении нападающего Максима Канунников.
«Как правило, у таких команд есть эмоциональный подъём. Безусловно, первые матчи они проводят с большим эмоциональным подъёмом, нежели при предыдущем тренере.
На что делаем акценты? Во-первых, стабилизация состава, потому что есть травмированные. Во-вторых, у «Анжи» индивидуально сильные игроки, которые умеют и любят играть на свободных пространствах, с хорошим контролем мяча. Постараемся их лишить такой возможности.
Есть определённые проблемы, которые уже были перед тем матчем. Но надеемся, что к следующему матчу уже будут готовы те, кто постоянно играл в составе. Что касается Карлоса Самбрано, то он в общей группе только первую тренировку провёл. Безусловно, он не готов. Как и остальные, кто много пропустил. Если он нужен будет, мы заменим.
Я надеюсь, что в последней игре перед перерывом с «Тосно» Максим Канунников нам поможет. На ближайшую игру мы на него не рассчитываем. Пока вот такая ситуация.
Особого разговора с Сергеем Рыжиковым не было. Мы все понимаем, что вратари такие же игроки, как и полевые. Все ошибаются. Другое дело, мы разбирали игру, что защитники должны были помочь в той ситуации. А так Сергей всё понимает, он достаточно опытный игрок, эти ошибки ему несвойственны", — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».