Бывший нападающий «Интера» Паласио стал игроком «Болоньи»

Аргентинский нападающий Родриго Паласио, последним клубом которого был «Интер», стал игроком «Болоньи».
У 35-летнего форварда по окончании прошлого сезона закончился контракт с «Интером», и состав «Болоньи» он пополнил в качестве свободного агента.
В составе красно-синих Паласио будет выступать под 24-м номером. О сроке его контракта с «Болоньей» официально не сообщается.
За «Интер» Паласио выступал с 2012 года. В 196 матчах в составе нерадзурри нападающий забил 60 мячей.
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«Интер» продлил контракт с Паласио до 2017 года