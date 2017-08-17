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Бывший нападающий «Интера» Паласио стал игроком «Болоньи»

17 августа 2017, четверг. 19:46 Футбол

Аргентинский нападающий Родриго Паласио, последним клубом которого был «Интер», стал игроком «Болоньи».

У 35-летнего форварда по окончании прошлого сезона закончился контракт с «Интером», и состав «Болоньи» он пополнил в качестве свободного агента.

В составе красно-синих Паласио будет выступать под 24-м номером. О сроке его контракта с «Болоньей» официально не сообщается.

За «Интер» Паласио выступал с 2012 года. В 196 матчах в составе нерадзурри нападающий забил 60 мячей.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

«Интер» продлил контракт с Паласио до 2017 года
Источник: ФК "Болонья" Сообщить об ошибке
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17 августа 2017, четверг
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