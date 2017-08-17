«Матч ТВ» выступил с опровержением новости о платных приглашениях гостей в эфир

«Матч ТВ» опубликовал пресс-релиз, в котором заявил, что категорически опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что телеканал просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир и за анализ матчей в выходящих передачах.
«Телеканал никогда не требовал, не предлагал и не просил финансирования производства собственных телепрограмм у клубов РФПЛ. Этот информационный вброс направлен на дискредитацию телеканала и не содержит ни единого правдивого утверждения. Подтвердить позицию «Матч ТВ» по этому вопросу готов целый ряд российских футбольных клубов, которые связаны с «Матч ТВ» длительным и взаимовыгодным сотрудничеством и партнёрством.
В пресс-службе футбольного клуба «Краснодар» опровергли появившуюся ранее информацию, назвав её бредом.
В пресс-службе ФК «Динамо» заявили: «Информация, что к нам в клуб приходили коммерческие предложения по участию в передачах «Матч ТВ», не соответствует действительности».
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» подтвердила, что от «Матч ТВ» никогда не поступало никаких предложений или требований по оплате участия представителей клуба в программах телеканала.
Глава пресс-службы футбольного клуба «Локомотив» Андрей Бодров заявил, что никогда не получал никаких подобных предложений и считает, что опубликованные материалы являются поддельными.
В пресс-службе «Спартака» удивились самой возможности предположения о платном участии в каких-либо телевизионных трансляциях «Матч ТВ» и полностью опровергли информацию о подобных предложениях.
Появившиеся в ряде СМИ сообщения следует считать нелепыми домыслами, которые ставят целью испортить репутацию не только телеканалу «Матч ТВ», но и запятнать репутацию российских футбольных клубов. Это недопустимо. Ситуация требует обстоятельного разбора и обязательного наказания нечистых на руку журналистов и пользующихся их услугами недобросовестных представителей СМИ", — сообщается в пресс-релизе «Матч ТВ».
Информацию также прокомментировал ведущий программы «После футбола» Георгий Черданцев: «Как автор, ведущий и фактически сопродюсер программы «После футбола», который делает передачи о российском футболе на протяжении 10 лет, могу сказать, что предположение о коммерческой основе появления в моей программе гостей из клубов РФПЛ является бредом сивой кобылы по одной простой причине. «Матч ТВ» и РФПЛ являются партнёрами, которые в своей совместной деятельности преследуют одну из главных задач — популяризацию чемпионата России по футболу.
Появление на канале и в моей программе игроков или тренеров – результат многолетнего взаимодействия, в том числе и моего личного, с клубами, лигой и людьми из футбола. Сама по себе идея приглашения в эфир гостя за его деньги выдаёт порочность тех, кому она пришла в голову. Есть такая хорошая поговорка: на воре шапка горит. Это как раз тот самый случай».