«Барселона»: глубоко опечалены нападением на наш город

«Барселона» посредством своего аккаунта в «Твиттере» выразила соболезнования пострадавшим в результате теракта, который произошёл в столице Каталонии сегодня вечером.
«Глубоко опечалены нападением на наш город. Все наши мысли с потерпевшими, их семьями и жителями Барселоны», — сообщается в «твиттере» сине-гранатовых.
Также соболезнования выразил российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев, который всю профессиональную карьеру выступает в Испании.
«Сил и терпения пострадавшим и их семьям. Пусть погибшие покоятся с миром. Надеюсь, такого больше не произойдёт», — написал Черышев в своём «твиттере».
Сегодня вечером фургон сбил несколько десятков пешеходов на улице Рамбле в центре Барселоны. Официально подтверждена гибель одного пострадавшего; по неподтверждённым данным, погибли 13 человек. Более 30 человек пострадали.