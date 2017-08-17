Генеральный директор «Ювентуса»: Алекс Сандро сказал, что хочет остаться здесь

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта подтвердил, что итальянский клуб отклонил предложение «Челси» о трансфере защитника Алекса Сандро.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Ювентуса» отклонил третье предложение «Челси» по трансферу 26-летнего бразильского футболиста. По данным Calciomercato.com, английский клуб предлагал «старой синьоре» около € 70 млн плюс различные бонусы на сумму ещё около € 10 млн.
«Он сказал, что хочет остаться здесь, поэтому мы отправили предложение прямо туда, откуда оно пришло», — приводит слова Маротты Football Italia.