Клопп: не понимаю, почему другие люди говорят о Коутиньо то, что они говорят

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова директора «Барселоны» Хосепа Сегуры о том, что каталонский клуб близок к приобретению полузащитника красных Филиппе Коутиньо.
«Я не понимаю, почему другие люди говорят о Коутиньо то, что они говорят. Я не знаю Сегуру, никогда с ним не встречался. Мы уже говорили о том, что у нас нет новостей. Ничего нового сказать не могу.
Коутиньо имеет проблемы со спиной, он сейчас не тренируется. Когда он вернётся? Я пока не могу ответить на этот вопрос», — цитирует Клоппа Sky Sports.