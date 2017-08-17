«Краснодар» дома выиграл у «Црвены Звезды», несмотря на два пропущенных гола

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Краснодар» дома обыграл со счётом 3:2 «Црвену Звезду».
Российская команда вышла вперёд на 20-й минуте, когда отличился Иван Игнатьев. В самом начале второго тайма хозяева забили второй мяч — на этот раз голом отметился Виктор Классон. На 57-й минуте сербская команда один мяч отыграла благодаря точному удару Славолюба Срнича. Через пару минут не был засчитан чистый гол «Краснодара» — мяч после удара Михайло Ристича угодил в перекладину, а от неё оказался за линией ворот, но судьи этого не увидели. На 66-й минуте Сергей Петров сделал счёт 3:1, но гостям несколько минут спустя удалось вновь сократить разрыв в счёте до минимального — окончательный результат установил Александар Пешич.
В сегодняшнем матче впервые в этом сезоне на поле вышел нападающий Фёдор Смолов, восстановившийся после травмы. Он появился на поле на 66-й минуте.
Ответная игра плей-офф квалификации Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» пройдёт в Белграде 24 августа.
Посмотреть все голы матча «Краснодар» — «Црвена Звезда» можно в официальном «твиттере» РФПЛ.