Жигулёв: судей, наверное, накажут. Давно не было, чтобы отменили такой гол

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Мы имели подавляющее преимущество. Обидно, что не выиграли в два мяча. Гол был чистым – это было видно даже со скамейки. Обидно и то, что пропустили, а в атаке сыграли хорошо.
Были ли предвзяты судьи, отменившие наш чистый гол? Не знаю. Сложно сказать. Наверное, они сейчас сами увидят этот момент и будут в шоке. Их, наверное, тоже накажут за это. Давно не было, чтобы не увидели такой гол.
Результат мог быть намного лучше, могли в два мяча выиграть. То, что пропустили, – наши ошибки. То, что гол не засчитали, – тоже плохо», — цитирует Жигулёва Rusfootball.
Матч обслуживала бригада Гедиминаса Мажейки из Литвы.