Крицюк: моего восстановления после травмы можно ждать где-то через неделю

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал победу своей команды над «Црвеной Звездой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, а также рассказал о сроках своего возвращения в строй.
«Игра, наверное, понравилась зрителям — команды показали какой-то бразильский футбол. Что касается моего состояния, то восстановления после травмы можно ждать где-то через неделю. Постараюсь сделать всё, чтобы как можно быстрее начать помогать команде», — приводит слова Крицюка интернет-издание Rusfootball.
«Краснодар» дома выиграл у «Црвены Звезды», несмотря на два пропущенных гола