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Деменко: в Сербии «Краснодару» будет тяжело, игра дома и в гостях — разные вещи

17 августа 2017, четверг. 22:45 Футбол

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

«То, что сегодня «Краснодар» выиграл, но пропустил два мяча, говорит о том, что в ответном матче будет очень тяжело. Футбол дома и футбол на выезде – две разные вещи. В гостевой игре «быкам» будет важно забить первыми, а не пропустить от сербов. Буду надеяться на победу, но есть вещи, которые меня расстраивают. Мастерство – это когда команда может забить один гол и отстоять его. Когда она пропускает дома в ответ два – есть проблемы.

Матч с «Црвеной Звездой» напомнил заявление Сергея Галицкого о том, что в основе «Краснодара» будут играть 10 воспитанников. Но Игнатьеву, Сулейманову нужна игровая практика. Сейчас это всё эмоции. Если Галицкий выйдет на тот уровень, на который хочет, этих футболистов там не будет. Они готовы играть в РФПЛ и выстреливать, именно выстреливать, в Лиге Европы. Но для того, чтобы стать игроком экстра-класса, нужно поиграть года три в высококлассных европейских командах, а не только у Сергея Николаевича в «Краснодаре».

Если бы российские команды играли в полуфинале Лиги чемпионов и выпускали своих воспитанников, тогда они были бы на карандаше у любой элитной команды. Даже сейчас все, в том числе и за рубежом, восхищаются академией и инфраструктурой, построенной Галицким. Если завтра у «СКА-Хабаровск» появятся такие же условия, то наш чемпионат начнёт расти», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

Жигулёв: судей, наверное, накажут. Давно не было, чтобы отменили такой гол
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Црвена Звезда Максим Деменко
Новости. Футбол
17 августа 2017, четверг
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