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Шалимов: можно говорить, что Смолов не уйдёт из «Краснодара»

17 августа 2017, четверг. 23:02 Футбол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Это не игра чемпионата, тут всё решается в двух матчах. Мы ставили задачу не пропустить, быть внимательнее на стандартах и в контратаках. Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два. Могли сыграть и лучше. Соперник хорошо действовал в контратаках. Нам голы были забиты в результате наших же ошибок, но они не грубейшие. Порадовало, что была острота с флангов и именно с флангов мы забили. Игра была нормальной. Много было хороших моментов. Михайло Ристич был опасен в этом матче. Забил гол, который не засчитали. Нам нужны такие игроки. Фёдору Смолову надо набирать форму, думаю, что быстро её достигнет. Мы довольны Иваном Игнатьевым, но конкуренцию Смолову он пока создать не может. Но сейчас переключаемся на «Ростов». На лавке уже там будет Андрей Иван. Мы на него рассчитываем», — заявил Шалимов.

Тренеру «Краснодара» был задан вопрос, можно ли говорить, что нападающий Фёдор Смолов в этом сезоне не уйдёт из команды.

«Можно говорить, что он не уйдёт. Мы ждём, что он нам поможет», — приводит слова Шалимова интернет-издание Sportbox.

«Краснодар» дома выиграл у «Црвены Звезды», несмотря на два пропущенных гола
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Црвена Звезда Игорь Шалимов Фёдор Смолов
Новости. Футбол
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