Анджелкович: знали, что «Краснодар» играет в тики-таку, что это серьёзный клуб

Выступавший за «Краснодар» с 2011 по 2014 год защитник «Црвены Звезды» Душан Анджелкович поделился мыслями о поражении сербской команды от «быков» (2:3) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Очень тяжелый матч. Мы знали, что у «Краснодара» очень серьёзная команда с быстрыми, техничными игроками. Играют, как говорится, тики-таку, в быстрый хороший пас. Больше старались играть в обороне, потому что у нас впереди домашняя игра. Мы очень хорошо вернулись в игру при счёте 0:2, забили два гола, имели ещё моменты забить. Мы не хотели проиграть, но это неплохой результат для нас.
Насколько «Краснодар» изменился с тех пор, как я играл за команду? Честно, чуть-чуть. При Кононове играли примерно по такой же схеме. Остались 8-9 игроков, с которыми я играл.
С одной стороны, я не был рад, когда они нам попались, потому что «Краснодар» очень сильная команда. С другой – хорошо, потому что я приехал в свой любимый город России и клуб, который я люблю, в котором у меня очень много друзей. Новый стадион мне очень понравился. Один из лучших в Европе.
Нас поддерживали болельщики «Спартака»? Это братский клуб, наши болельщики всегда поддерживают друг друга. Поддержка, конечно, помогала. В Белграде будет полный стадион, будет интересно", — приводит слова Анджелковича Rusfootball.