Гранквист: «Краснодар» будет фаворитом в ответном матче с «Црвеной Звездой»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.
«Мы хорошо сыграли, у нас почти всё получалось, показывали хороший комбинационный футбол с моментами, вступали в прессинг, когда нужно. Счёт не такой крупный, каким мог бы быть. В следующем матче мы фавориты. Не хотел бы обсуждать незасчитанный гол. Судьи тоже люди, делают ошибки. Гол получился очень внезапным. Я не вижу у нас глобальных проблем в обороне. Сопернику немного сопутствовала удача, много моментов у соперника не было. В основном мы пропускаем с контратак, но в этом матче с этим справились.
Остались ли силы на «Ростов»? У нас осталось достаточно энергии. Мы проведём хорошее восстановление и будем полностью готовы. Понятно, что календарь плотный, но игроки любят играть как можно больше. Да и в гостях у нас получается чуть лучше, поскольку команды, играющие дома, стараются больше атаковать и дают пространство», — приводит слова Гранквиста портал Rusfootball.
Ответная игра между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» состоится 24 августа в Сербии.