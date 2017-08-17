Милоевич: не могу обвинять игроков «Црвены Звезды», проиграли опытному сопернику

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Могу сказать, что это был качественный матч, для зрителей было много голов, но для нас, тренеров, такая игра, конечно, неудовлетворительна. Первые 20 минут мы не очень хорошо себя чувствовали. Наши игроки боялись, я это чувствовал. Знали, как играет противник, знали, что он много комбинирует, у него много классных игроков. Мы пытались найти противодействие их игре. Пропустили один, потом второй гол, тогда надо было рисковать. Мы стали действовать в два форварда, это поменяло ход игры, мы смогли изменить счёт. С выходом Смолова мы пытались ещё больше рисковать.
Это ещё один опыт. Не могу обвинять моих футболистов. Мы проиграли опытному сопернику. В таких матчах нельзя ошибаться, иначе сразу получаешь наказание. Теперь игра переходит в Белград. Да, там «Краснодар» тоже будет фаворитом. У соперника фантастические футболисты. У этой команды огромный опыт выступления в Лиге Европы. Но мы ещё посмотрим, что получится из этого противостояния", — приводит слова Милоевича интернет-издание Sportbox.