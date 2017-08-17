Классон: «Краснодару» будет очень сложно в Белграде, но сделаем всё возможное

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Считаю, что эту игру дома мы сыграли гораздо лучше, чем предыдущие игры, даже несмотря на то, что „Црвена Звезда“ была сильнее наших прошлых соперников. С другой стороны хорошо, что мы одержали победу, но победа минимальная, перевес всего в один гол. Нам будет очень сложно в Белграде. Но мы сделаем всё возможное.
Неправильно отменённое взятие ворот? Там был очевидный гол. Сложно было увидеть, что его не было. С другой стороны я не уверен, насколько бы финальный результат в игре отличался бы, если бы гол засчитали.
Сложно сказать, почему мы так много пропускаем. Когда мы забиваем три мяча дома, результат должен быть лучше. А у нас сегодня только перевес в один мяч. Не знаю, что сказать», — цитирует Классона Rusfootball.