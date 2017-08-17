Шалимов — о незасчитанном голе: о видеоповторах «Краснодар» говорит давно

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы прокомментировал ошибочно незасчитанный гол российской команды.
Во втором тайме при счёте 2:1 в пользу «Краснодара» полузащитник хозяев Михайло Ристич пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в перекладину, а от неё залетел в ворота. Однако судейская бригада не заметила, что мяч полностью пересёк линию ворот. В результате голкипер сербской команды поймал мяч в руки и игра продолжилась.
«Мы с лавки видели, что был гол. Когда пересмотрели, там почти полметра. О видеоповторах наш клуб говорит давно», — цитирует Шалимова Rusfootball.
«Краснодар» — «Црвена Звезда»: судьи не засчитали чистый гол российской команды