Неймар: люблю и молюсь за тебя, Барселона

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, который недавно перешёл в «ПСЖ», выразил поддержку всем, кто пострадал во время теракта в Барселоне.
«Пусть Бог поможет всем семьям пострадавших. Молюсь за Барселону. Я люблю тебя, Барселона», – написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме».
Напомним, 17 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе улицы Рамбла. Власти подтвердили гибель 13 человек, количество пострадавших исчисляется несколькими десятками.
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