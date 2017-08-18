Юрченко — о выкриках фанатов «Локомотива»: на дураков не обижаются

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко рассказал, как воспринял оскорбительные выкрики фанатов «Локомотива» во время матча 6-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Конечно, я слышал выкрики болельщиков „Локомотива“. Как можно такое не заметить? Абстрагироваться от всего невозможно. Мы слышим, что говорят фанаты. В этот момент я показал большой палец трибунам и даже похлопал им. Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия.
После матча фанаты реагировали на меня в том же ключе. Я довольно спокойно объяснил, глядя им в глаза: «Думай, что говоришь. Во-первых, здесь дети. Во-вторых, то, что ты делаешь, как человека тебя не красит». Это показывает уровень воспитания. Я считаю, нужно уметь проигрывать. Неважно, сильный соперник или нет. Нужно иметь уважение к себе и оппоненту, быть сильным. Мужчине свойственно быть лидером, а тут человек показывает свою слабость. Что поделать, все люди разные. На это обижаться не стоит», — сказал Юрченко в интервью «Известиям».