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«Краснодар» — «Црвена Звезда» — 3:2. Видеообзор матча

18 августа 2017, пятница. 03:24 Футбол

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Краснодар» дома обыграл «Црвену Звезду». Встреча состоялась 17 августа и завершилась со счётом 3:2 в пользу краснодарцев.

Российская команда вышла вперёд на 20-й минуте, когда отличился Иван Игнатьев. В самом начале второго тайма хозяева забили второй мяч — на этот раз голом отметился Виктор Классон. На 57-й минуте сербская команда один мяч отыграла благодаря точному удару Славолюба Срнича. На 66-й минуте Сергей Петров сделал счёт 3:1, но гостям несколько минут спустя удалось вновь сократить разрыв в счёте до минимального — окончательный результат установил Александар Пешич.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Анджелкович: знали, что «Краснодар» играет в тики-таку, что это серьёзный клуб
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Црвена Звезда
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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