«Краснодар» — «Црвена Звезда» — 3:2. Видеообзор матча

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Краснодар» дома обыграл «Црвену Звезду». Встреча состоялась 17 августа и завершилась со счётом 3:2 в пользу краснодарцев.
Российская команда вышла вперёд на 20-й минуте, когда отличился Иван Игнатьев. В самом начале второго тайма хозяева забили второй мяч — на этот раз голом отметился Виктор Классон. На 57-й минуте сербская команда один мяч отыграла благодаря точному удару Славолюба Срнича. На 66-й минуте Сергей Петров сделал счёт 3:1, но гостям несколько минут спустя удалось вновь сократить разрыв в счёте до минимального — окончательный результат установил Александар Пешич.
Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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