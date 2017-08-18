«Милан» впервые за 24 года забил шесть голов в еврокубковом матче

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Милан» разгромил «Шкендию» со счётом 6:0. В последний раз россонери забивали 6 голов в матче еврокубка в октябре 1993 года, когда с таким же счётом обыграли в рамках Лиги чемпионов «Копенгаген».
Рекордной победой «Милана» в еврокубках остаётся матч против «Униона» в Кубке европейских чемпионов в сезоне-1962/63, который завершился со счётом 8:0.
Кроме того, в матче со «Шкендией» «Милан» забил три гола в первом тайме впервые с финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в 2005 году.
«Милан» со счётом 6:0 разгромил «Шкендию», «Марсель» сыграл вничью с «Домжале»