«Интер» переключил внимание с Мангала на Мустафи

«Интер» в поисках защитника обратил внимание на игрока лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Ранее приоритетной целью нерадзурри считался защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала, но «горожане» отказались отдавать его в аренду, настаивая на полноценном трансфере, что не устроило «Интер».
еперь миланский клуб постарается заполучить 25-летнего Мустафи, который прошлым летом перешёл в «Арсенал» из «Валенсии». Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила около € 41 млн, и сейчас «канониры» хотят вернуть эти деньги.
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