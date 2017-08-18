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«Интер» переключил внимание с Мангала на Мустафи

18 августа 2017, пятница. 06:01 Футбол

«Интер» в поисках защитника обратил внимание на игрока лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Ранее приоритетной целью нерадзурри считался защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала, но «горожане» отказались отдавать его в аренду, настаивая на полноценном трансфере, что не устроило «Интер».

еперь миланский клуб постарается заполучить 25-летнего Мустафи, который прошлым летом перешёл в «Арсенал» из «Валенсии». Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила около € 41 млн, и сейчас «канониры» хотят вернуть эти деньги.

Мустафи: в «Эвертоне» у меня был, вероятно, худший отрезок в карьере
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Интер Манчестер Сити Шкодран Мустафи Эльяким Мангала
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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