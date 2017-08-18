Дибала: 45 минут матча с «Реалом» в финале Лиги чемпионов уничтожили всё

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вспомнил финал Лиги чемпионов прошлого сезона, в котором туринцы уступили «Реалу» со счётом 1:4.
«Мне всё время казалось, что это кошмарный сон, что я вот-вот проснусь. По пути к финалу мы обыграли очень серьёзные команды. Мы ни разу не проиграли более чем в два мяча, а „Реал“ забил нам трижды за 45 минут. Это были 45 минут, когда „Ювентус“ не был собой. Эти 45 минут уничтожили всё.
В футболе всегда есть шанс на реванш. Боль от того поражения в финале будет внутри меня, пока я не подниму кубок Лиги чемпионов над головой», — приводит слова Дибалы Football Italia.
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