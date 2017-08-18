Р. Фернандес: сказали Серхи Роберто, что он жизненно важен для «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес подтвердил информацию о том, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Серхи Роберто. Ранее об этом говорил и главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.
«Много чего говорят на этот счёт. Но мы говорили с футболистом, и это была нормальная беседа. Мы пожелали ему отличной работы и сказали, что он жизненно важен для «Барселоны». Хотим, чтобы Серхи Роберто играл за наш клуб много лет», — приводит слова Фернандеса Marca.
Ранее сообщалось, что Серхи Роберто недоволен своим нынешним положением в каталонском клубе. После того как команду возглавил Вальверде, он не всегда попадает в основной состав, вследствие чего начал думать о смене клубной прописки.
Вальверде: несомненно, рассчитываю на Серхи Роберто