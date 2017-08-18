Анчелотти: при выборе состава не смотрю на трансферную стоимость игроков

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти в преддверии матча 1-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером» рассказал о своём подходе при выборе стартового состава. Итальянский специалист подчеркнул, что в первую очередь обращает внимание на форму футболистов и способность быть полезным команде.
«Обычно при выборе состава я не смотрю на трансферную стоимость игроков. Иначе Унаи Эмери должен был бы всегда включать в стартовый состав Неймара», — приводит слова Анчелотти Bild.
Нападающий сборной Бразилии Неймар по окончании минувшего сезона перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.
Матч между «Баварией» и «Байером» состоится сегодня, 18 августа, на поле мюнхенцев.
Анчелотти: «Бавария» рада начать сезон в Бундеслиге с «Байера»