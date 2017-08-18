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Анчелотти: при выборе состава не смотрю на трансферную стоимость игроков

18 августа 2017, пятница. 06:44 Футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти в преддверии матча 1-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером» рассказал о своём подходе при выборе стартового состава. Итальянский специалист подчеркнул, что в первую очередь обращает внимание на форму футболистов и способность быть полезным команде.

«Обычно при выборе состава я не смотрю на трансферную стоимость игроков. Иначе Унаи Эмери должен был бы всегда включать в стартовый состав Неймара», — приводит слова Анчелотти Bild.

Нападающий сборной Бразилии Неймар по окончании минувшего сезона перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.

Матч между «Баварией» и «Байером» состоится сегодня, 18 августа, на поле мюнхенцев.

Анчелотти: «Бавария» рада начать сезон в Бундеслиге с «Байера»
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ПСЖ Карло Анчелотти Неймар
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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