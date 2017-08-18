Пике – после замены в матче с «Реалом»: эти парни делают с нами, что хотят

Защитник «Барселоны» Херард Пике не смог сдержать эмоций, когда его заменили по ходу ответного матча Суперкубка Испании с мадридским «Реалом», сообщает Cuatro.
Дойдя до скамейки запасных, Пике сказал своим партнёрам по команде: «Эти парни делают с нами, что хотят».
«Барселона» играла на поле «Королевского клуба» и потерпела поражение со счётом 0:2. В первой игре на «Камп Ноу» сине-гранатовые проиграла своему самому принципиальному сопернику со счётом 1:3.
Ранее приводились слова Пике о том, что он впервые за последние девять лет почувствовал себя слабее игроков «Реала».
Пике: сейчас в «Барселоне» не лучшее время, нужно признать, что «Реал» был лучше