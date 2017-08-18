Наставник «Динамо» Б: надену юбку, если «Стяуа» пройдёт «Спортинг»

Главный тренер бухарестского «Динамо» Космин Контра пообещал прийти на пресс-конференцию в юбке, если «Стяуа», являющийся принципиальным соперником динамовцев в чемпионате Румынии, обыграет «Спортинг» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча между «Спортингом» и «Стяуа» завершилась со счетом 0:0.
«В Лиссабоне «Стяуа» показал хорошую игру. Я хочу помочь им добиться лучшего результата. Обещаю, что приду на пресс-конференцию в юбке, если они пройдут дальше в Лиге чемпионов», – приводит слова Контры O Jogo.
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