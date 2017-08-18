Боатенг подпишет с «Айнтрахтом» трёхлетний контракт после прохождения медосмотра

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг прибыл во Франкфурт, где пройдёт медосмотр и подпишет с местным «Айнтрахтом» трёхлетний контракт, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. В мае 30-летний футболист продлил контракт с «Лас-Пальмасом» на три года, однако вскоре был вынужден покинуть испанский клуб по семейным обстоятельствам.
За «Лас-Пальмас» Кевин-Принс выступал с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в чемпионате Испании (из них 25 в стартовом составе), забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.