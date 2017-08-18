«Урал» отдал Коробова в аренду в «Авангард»

Полузащитник Дмитрий Коробов, права на которого принадлежат «Уралу», продолжит карьеру в курском «Авангарде». 23-летний футболист был отдан в аренду до конца сезона-2017/8. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
«Желаем Дмитрию получать постоянную игровую практику в новой команде, показывать успешную и результативную игру», — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Дмитрий Коробов принял участие в 17 матчах российской Премьер-Лиги (10 в основном составе), забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В текущем чемпионате России Коробов дважды оказывался в запасе.
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