Заммер: у меня отличные отношения с президентом «Баварии» Хёнессом

Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер отметил, что не имеет проблем во взаимоотношениях с президентом мюнхенцев Ули Хёнессом. Последний на днях отметился резкими высказываниями. Хёнесс, в частности, сказал, что новый спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич за две недели углубился в работу больше, чем Заммер за год.
«У меня отличные отношения с президентом «Баварии» Хёнессом. Мы созванивались в понедельник. Просто Ули переживает неоднозначные эмоции из-за того, что Салихамиджич явился вынужденным решением. И поэтому Хёнесс возбуждается», — цитирует Заммера Eurosport.